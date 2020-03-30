Коронавирус. В Донецке и Луганске выявлены первые случаи заражения

Центр Луганска, март 2020 года (фото - LIGA.net)

Во временно оккупированном Донецке выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщил LIGA.net информированный источник, близкий с ситуацией на правах анонимности.

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По словам собеседника, 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу, его состояние средней тяжести. "Но они (боевики, - ред.) все скрывают официально. Вокруг больницы №6 вчера выставили военизированную охрану", - уточнил он.

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По информации LIGA.net, есть также подтвержденный случай COVID-19 и в Луганске, больной находится в инфекционной больнице №4.

Один из медиков в Луганске рассказал LIGA.net, что тесты в больницы города поступили из России.

С сегодняшнего дня школы города после весенних каникул перешли на дистанционное обучение. "Карантина нет. Детские садики работают в обычном режиме, транспорт и магазины - тоже", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

ители временно оккупированного Луганска из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) раскупили медицинские маски, антисептики и бинты. 17 марта ж

В Украине по состоянию на 22:00 29 марта было зафиксировано десять летальных случаев, 475 случаев заражения, шесть человек выздоровели.

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