Коронавирус. В Донецке и Луганске выявлены первые случаи заражения

Во временно оккупированном Донецке выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня сообщил LIGA.net информированный источник, близкий с ситуацией на правах анонимности.
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По словам собеседника, 40-летнего мужчину госпитализировали в больницу, его состояние средней тяжести. "Но они (боевики, - ред.) все скрывают официально. Вокруг больницы №6 вчера выставили военизированную охрану", - уточнил он.
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По информации LIGA.net, есть также подтвержденный случай COVID-19 и в Луганске, больной находится в инфекционной больнице №4.
Один из медиков в Луганске рассказал LIGA.net, что тесты в больницы города поступили из России.
С сегодняшнего дня школы города после весенних каникул перешли на дистанционное обучение. "Карантина нет. Детские садики работают в обычном режиме, транспорт и магазины - тоже", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
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