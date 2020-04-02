Коронавирус. Глава Госпогранслужбы: В ОРДЛО на обсервации более 500 человек

Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Во временно оккупированном Донбассе 520 человек находятся на обсервации и карантине. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

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"По линии специальных служб мы получаем данные, что там уже порядка 520 человек находится на обсервации и на карантине. У боевиков нет ничего святого. Может быть, появится задача у спецслужб Российской Федерации направить нам больного. Он примет жаропонижающий препарат, пройдет КПВВ и сколько заразит у нас людей?" - отметил Дейнеко.

По его словам, за вчерашние сутки на пункты пропуска, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил, пришло всего два человека.

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"Мы их приняли, это те, кто зарегистрирован на подконтрольной нам территории. Если есть у людей крайняя необходимость, то мы и в Крым выпускаем. Был человек, у которого родители при смерти, в этой ситуации нужно идти на встречу", - уточнил глава Госпогранслужбы.

Он добавил, что админграницу с Крымом за последние сутки пересекли 127 человек, с начала введения ограничений около 1000-1100 человек.

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По информации LIGA.net, во временно оккупированном Луганске с 1 апреля закрыли развлекательные центры и парикмахерские, ограничили прием больных в поликлиниках.

"Мы не можем знать настоящую картину тут с коронавирусом. Очевидно, что все замалчивают и скрывают", - отметил луганчанин Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, медицинских масок и антисептиков все также в аптеках города нет. "Отменены льготы на проезд в транспорте для пенсионеров и школьников", - уточнила луганчанка Ольга, имя которой изменено в целях безопасности. Школы работают в дистанционном режиме до 12 апреля.

17 марта ж ители временно оккупированного Луганска из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) раскупили медицинские маски, антисептики и бинты.

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