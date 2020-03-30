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Карантин. В каких случаях можно пересечь закрытые пункты пропуска на Донбассе

Карантин. В каких случаях можно пересечь закрытые пункты пропуска на Донбассе - Фото
Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)
30.03.2020, 09:00

Вице-премьер Алексей Резников отметил, что командование ООС и руководство Госпогранслужбы могут принять решение и в индивидуальном порядке пропустить

В настоящее время в связи с массовым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 люди могут пересечь линию разграничения на Донбассе только в случае гуманитарной ситуации. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"Когда мы резко закрыли КПВВ, то на следующие же сутки внесли правки, предусмотрев возможность пересечения КПВВ в случае гуманитарной ситуации: командование ООС и начальство погранслужбы могут принять решение и в индивидуальном порядке пропустить. По КПВВ в Херсонской области такие решения принимаются погранслужбой с уведомлением Минреинтеграции", - отметил Резников.

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Он уточнил, что были случаи, когда писали общественные правозащитные организации о людях, которые не могут въехать на подконтрольные Украине территории.

"У кого-то стоял вопрос срочного лечения, у кого-то воссоединение семьи, ребенок не зарегистрирован, а мама зарегистрирована – на месте все это решалось. Калитка захлопнулась быстро, но возможность открыть ее в конкретном случае и была, и есть", - добавил Резников.

  • 22 марта с 00:00 Украина временно прекратила пропуск граждан и транспорта через линию разграничения в зоне операции объединенных сил на Донбассе.
  • В Украине по состоянию на 22:00 29 марта было зафиксировано десять летальных случаев, 475 случаев заражения, шесть человек выздоровели.

Читайте также: Коронавирус. В Донецке и Луганске выявлены первые случаи заражения

Арина Толина
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Алексей Резников Донбасс карантин пункты пропуска коронавирус COVID -19
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