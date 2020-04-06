Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Количество зараженных коронавирусом растет: что происходит в городах ОРЛО

Количество зараженных коронавирусом растет: что происходит в городах ОРЛО - Фото
Центр Луганска, март 2020 года (фото - LIGA.net)
06.04.2020, 09:17

В Луганске общественный транспорт и детсады работают в обычном режиме, мало людей в масках, несмотря на рост количества зараженных COVID-19

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксированы четыре случая коронавирусной инфекции COVID-19. Эту информацию сегодня LIGA.net подтвердили медики одной из больниц на правах анонимности.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По их словам, три случая выявили на выходных, 4-5 апреля, в Хрустальном (бывший Красный Луч, - ред.) и Антраците, все они "завезены из Москвы", больных госпитализировали. "Но может, конечно, и больше (случаев, - ред). Боюсь, что мы не справимся с пандемией", - предположил врач.

По информации LIGA.net, 340 человек находятся на обсервации.

Выезд и въезд в Хрустальном и Антраците перекрыли, кроме спецтранспорта, установлены несколько блокпостов.

По словам жителей этих городов, они получили смс-сообщение  от местного мобильного оператора Лугаком о том, что с 5 апреля вводится карантин и нужно ограничить передвижение по городу.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В Луганске по состоянию на утро 6 апреля в аптеках нет медицинских масок, общественный транспорт и детсады работают в обычном режиме. "Сегодня ребенка оставила дома, но нам позвонил воспитатель и возмутился, почему сына не привела", - сообщила луганчанка Катерина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она добавила, что школы перешли на дистанционное обучение пока до 12 апреля, но людей на улицах много, в масках - единицы.

"Многие начинают снова поддаваться панике и сметают все с полок в магазинах. Лимоны уже подорожали до 350 рублей (около 100 грн, - ред.)", - рассказала местная жительница Марина.

По информации LIGA.net, в Луганске с 1 апреля закрыли развлекательные центры и парикмахерские, ограничили прием больных в поликлиниках.

  • 17 марта жители временно оккупированного Луганска из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) раскупили медицинские маски, антисептики и бинты.
  • 2 апреля глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что во временно оккупированном Донбассе 520 человек находятся на обсервации и карантине. 

Читайте также: Коронавирус. В Донецке и Луганске выявлены первые случаи заражения

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Луганск Хрустальный антрацит Сергей Дейнеко коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 