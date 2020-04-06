Количество зараженных коронавирусом растет: что происходит в городах ОРЛО

Центр Луганска, март 2020 года (фото - LIGA.net)

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксированы четыре случая коронавирусной инфекции COVID-19. Эту информацию сегодня LIGA.net подтвердили медики одной из больниц на правах анонимности.

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По их словам, три случая выявили на выходных, 4-5 апреля, в Хрустальном (бывший Красный Луч, - ред.) и Антраците, все они "завезены из Москвы", больных госпитализировали. "Но может, конечно, и больше (случаев, - ред). Боюсь, что мы не справимся с пандемией", - предположил врач.

По информации LIGA.net, 340 человек находятся на обсервации.

Выезд и въезд в Хрустальном и Антраците перекрыли, кроме спецтранспорта, установлены несколько блокпостов.

По словам жителей этих городов, они получили смс-сообщение от местного мобильного оператора Лугаком о том, что с 5 апреля вводится карантин и нужно ограничить передвижение по городу.

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В Луганске по состоянию на утро 6 апреля в аптеках нет медицинских масок, общественный транспорт и детсады работают в обычном режиме. "Сегодня ребенка оставила дома, но нам позвонил воспитатель и возмутился, почему сына не привела", - сообщила луганчанка Катерина, имя которой изменено в целях безопасности.

Она добавила, что школы перешли на дистанционное обучение пока до 12 апреля, но людей на улицах много, в масках - единицы.

"Многие начинают снова поддаваться панике и сметают все с полок в магазинах. Лимоны уже подорожали до 350 рублей (около 100 грн, - ред.)", - рассказала местная жительница Марина.

По информации LIGA.net, в Луганске с 1 апреля закрыли развлекательные центры и парикмахерские, ограничили прием больных в поликлиниках.

17 марта ж ители временно оккупированного Луганска из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) раскупили медицинские маски, антисептики и бинты.

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