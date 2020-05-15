Коронавирус. В Крыму и оккупированных районах Донбасса почти 900 заболевших

Луганск. Май 2020 года (фото - LIGA.net)

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, АР Крым и Севастополя 899 заболевших COVID-19, 12 человек умерли. Об этом со ссылкой на данные оккупационных российских администраций сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По состоянию на 14 мая оккупанты опубликовали такие сведения:

- в Крыму - 245 подтвержденных случаев COVID-19, четыре из них летальные, выздоровели 84 человека (по данным, опубликованным на информационном сайте правительства РФ, в АР Крым два летальных случая);

- в Севастополе 132 подтвержденных случая, два из них летальные, выздоровело 57 человек;

- в оккупированных районах Донецкой области - 214 заболевших, пять человек умерло, 29 выздоровело;

- в оккупированных районах Луганской области - 308 заболевших, один человек умер, выздоровели 53 пациента.

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Наиболее тяжелая ситуация складывается на захваченной боевиками территории Луганской области: за период с 5 по 14 мая количество инфицированных по "официальным данным" увеличилось на 90%. При этом отмечается, что характер публикации этих данных свидетельствует о манипуляциях и нехватке тестов на коронавирус.

В Луганске городскую детскую больницу №1 реорганизуют для приема контактировавших с заболевшими, инфекционное отделение больницы №15 заполнено заболевшими на 100%. По имеющейся информации, оккупанты скрывают случай смерти заболевшего коронавирусом врача в Должанске.

22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.

временно прекращен подстанцию ​​скорой помощи №4 закрыли, там выявили вспышку инфицирования COVID-19 среди медиков. 30 апреля с 23:00 временно оккупированный Луганск закрыли на карантин,

4 мая в Луганске заболел коронавирусом главврач 4-й гобольницы, куда госпитализируют пациентов с COVID-19.

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