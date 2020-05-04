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Вспышка коронавируса в оккупированном Луганске: что известно - фото

Вспышка коронавируса в оккупированном Луганске: что известно - фото - Фото
Луганск (фото - LIGA.net)
04.05.2020, 10:53

По данным LIGA.net, заболел COVID-19 главврач 4-й горбольницы, где развернули госпиталь для инфицированных, его госпитализировали

Во временно оккупированном Луганске коронавирусом заболел главный врач 4-й горбольницы, куда госпитализируют больных COVID-19.

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По словам медиков, близких к ситуации, его госпитализировали. Источники LIGA.net уточнили, что у контактных с ним жены и сына подтвердились положительные тесты на коронавирус.

Кроме главврача, также заболела COVID-19 главный бухгалтер 4-й горбольницы.

Местные жители сообщили, что после того, как город закрыли на карантин, на улице практически нет прохожих, маршрутки не ездят.

Луганск. Май 2020 года

Улицы Луганска, май 2020 года (фото - LIGA.net)

В поликлиниках областного центра сегодня людей немного, очередей на прием к врачам нет.

Медикам все также не выдают медмаски, они вынуждены их шить сами или покупать в аптеках. "Иногда выдают антисептик для рук", - сообщил врач одной из больниц на правах анонимности.

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Детские сады не работают, школы - на дистанционном обучении. "На прошлой неделе учителей обязали приходить в школы, несмотря на ситуацию, проводились педсоветы, на этой – они дома", - уточнила одна из преподавателей областного центра.

  • 30 апреля с 23:00 временно оккупированный Луганск закрыли на карантин, подстанцию ​​скорой помощи №4 закрыли, там выявили вспышку инфицирования COVID-19 среди медиков.

Читайте также: "Стыдно ходить на работу". Что происходит в больницах Луганска из-за COVID-19

Арина Толина
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