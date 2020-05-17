Коронавирус. Уже в семи регионах Украины больше 1000 заболевших - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено Киеве, Киевской и Львовской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в семи регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Львовской и Киевской областях.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, а также в Киевской и Львовской областях. В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

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Данные по областям:

Черновицкая - 2694 заболевших (47 за сутки);

Киев - 2280 (59);

Ивано-Франковская - 1210 (10);

Киевская - 1197 (54);

Ровенская - 1126 (22);

Тернопольская - 1078 (13);

Львовская - 1019 (50);

Закарпатская - 885 (27);

Днепропетровская - 837 (31);

Харьковская - 786 (13);

Одесская - 746 (12);

Винницкая - 715 (15);

Волынская - 615 (16);

Житомирская - 546 (6);

Кировоградская - 443 (2);

Запорожская - 378 (13);

Черкасская - 372 (9);

Полтавская - 264 (1);

Хмельницкая - 253 (18);

Николаевская - 238 (2);

Херсонская - 167 (0);

Сумская - 162 (1);

Донецкая - 130 (9);

Черниговская - 108 (3);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На утро 17 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 721 828 человек, 313 260 умерли, 1 812 136 выздоровели.

На следующей неделе Минздрав планирует начать тестирование на антитела к коронавирусу.

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Инфографика - Центр общественного здоровья