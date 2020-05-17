Коронавирус. Уже в семи регионах Украины больше 1000 заболевших - карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено Киеве, Киевской и Львовской областях. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в семи регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Львовской и Киевской областях.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, а также в Киевской и Львовской областях. В Херсонской и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
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Данные по областям:
Черновицкая - 2694 заболевших (47 за сутки);
Киев - 2280 (59);
Ивано-Франковская - 1210 (10);
Киевская - 1197 (54);
Ровенская - 1126 (22);
Тернопольская - 1078 (13);
Львовская - 1019 (50);
Закарпатская - 885 (27);
Днепропетровская - 837 (31);
Харьковская - 786 (13);
Одесская - 746 (12);
Винницкая - 715 (15);
Волынская - 615 (16);
Житомирская - 546 (6);
Кировоградская - 443 (2);
Запорожская - 378 (13);
Черкасская - 372 (9);
Полтавская - 264 (1);
Хмельницкая - 253 (18);
Николаевская - 238 (2);
Херсонская - 167 (0);
Сумская - 162 (1);
Донецкая - 130 (9);
Черниговская - 108 (3);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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