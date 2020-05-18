Коронавирус. Киевская область обошла Ивано-Франковскую по числу больных - карта

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Киеве, Львовской, Ровенской и Киевской областях. Не выявлено новых больных с коронавирусом в Черкасской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях, говорится в данных Центра общественного здоровья Минздрава.
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С начала эпидемии более 2000 больных выявили в Черновицкой области и Киеве. Больше 1000 пациентов с коронавирусом – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской, Киевской и Львовской областях.
Киевская область обошла Ивано-Франковскую по числу выявленных зараженных. Наблюдается рост заболеваемости в Николаевской области: за прошедшие сутки здесь зафиксировано 24 больных COVID-19, сутками ранее было два таких случая. В то же время суточные показатели заболевших в Черновицкой области сократились почти в три раза: с 47 выявленных больных за 16 мая до 19 новых случаев за 17 число.
Наибольшее число заболевших за 17 мая зарегистрировали во Львовской (47), Ровенской (41) и Киевской (27) областях. В Киеве поставили 41 диагноз СOVID-19.
В Черкасской, Полтавской, Черниговской и Луганской областях нет новых случаев.
Данные по областям:
Черновицкая - 2694 заболевших (19 за сутки);
Киев - 2321 (41);
Киевская - 1224 (27);
Ивано-Франковская - 1221 (11);
Ровенская - 1167 (41);
Тернопольская - 1081 (3);
Львовская - 1066 (47);
Закарпатская - 901(16);
Днепропетровская - 843 (6);
Харьковская - 789 (3);
Одесская - 764 (18);
Винницкая - 733 (18);
Волынская - 625 (10);
Житомирская - 564 (18);
Кировоградская - 445 (2);
Запорожская - 382 (4);
Черкасская - 372 (0);
Полтавская - 264 (0);
Хмельницкая - 267 (14);
Николаевская - 262 (24);
Херсонская - 168 (1);
Сумская - 163 (1);
Донецкая - 131 (1);
Черниговская - 108 (0);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего на 08:40 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.
Вчера сообщалось, что резкий рост заболеваемости зафиксирован в Ирпенском регионе Киевской области.
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Карта - Центр общественного здоровья Минздарава