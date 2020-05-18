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Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек

Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
18.05.2020, 08:43

На сегодня в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 пациентов умерли от болезни

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 160 пациентов, выявлено 325 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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На 09:00 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 325 новых случая заболевания (сутками ранее - 433), 21 человек умер (сутками ранее - 17), выздоровело 160 пациентов (сутками ранее - 210).

Новость дополняется...

  • В конце 2019-го в Ухане (Китай) появился ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, который может вызывать потенциально смертельное развитие пневмонии.
  • Вчера стало известно, что власти Уханя скрывали данные о количестве заболевших новым коронавирусом.
  • На утро 18 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 801 875 человек, 316 671 умерли, 1 858 170 выздоровели.

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Денис Юдин
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