Коронавирус. В Украине снизилось число новых случаев, за сутки умер 21 человек

В Украине за сутки от коронавируса выздоровели 160 пациентов, выявлено 325 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
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На 09:00 18 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 616 человек, 535 человек умерли, 5276 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 325 новых случая заболевания (сутками ранее - 433), 21 человек умер (сутками ранее - 17), выздоровело 160 пациентов (сутками ранее - 210).
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