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Коронавирус. В Киеве уменьшилось число новых больных за сутки: карта по районам

Коронавирус. В Киеве уменьшилось число новых больных за сутки: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
18.05.2020, 12:17

Мэр Киева Кличко сообщил, что прошедшие сутки в столице выявили коронавирусную болезнь у 41 человека. Это меньше, чем было сутками ранее.

В Киеве за прошедшие сутки выявлено 41 заболевшего COVID-19, среди них пять медиков, умер один пациент с коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 11 мужчин от 29 до 65 лет, две девочки, которым 11 и пять лет, а также два девятилетних мальчика. Госпитализировано четверо инфицированных, остальные - лечатся дома под присмотром медиков. 

Всего с начала эпидемии в столице заболевание COVID-19 подтверждено у 2321 человека, 49 больных умерли.

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Кличко уточнил, что больше всего больных зафиксировали в Дарницком (11 человек) и Святошинском (9) районах. По шесть случаев - в Деснянском и Оболонском районах.

  • 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве выявили 81 случай заболевания COVID-19, трое сотрудников госпитализированы. 
  • Вчера сообщалось, что резкий рост заболеваемости зафиксирован в Ирпенском регионе Киевской области. 
  • За минувшие сутки Киевская область обошла по числу заболевших Ивано-Франковскую.

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Инфографика - пресс-служба мэра Киева

Марк Сировой
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