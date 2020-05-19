Коронавирус в Украине. В восьми областях нет новых заболевших за сутки - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

За прошедшие сутки ни одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 не выявили сразу в восьми областях Украины, говорится в данных Центра общественного здоровья Минздрава.

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Наибольшее число заболевших за 18 мая зарегистрировали в Черновицкой (48), Львовской (32) и Харьковской (27) областях. В Киеве - 38 новых больных СOVID-19.

В Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой и Луганской за сутки не зарегистрировали ни одного заболевшего.

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С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов с СOVID-19 зарегистрировано в пяти областях.

Данные по областям:

Черновицкая - 2742 заболевших (48 за сутки);

Киев - 2359 (38);

Киевская - 1245 (21);

Ивано-Франковская - 1235 (14);

Ровенская - 1188 (21);

Тернопольская - 1081 (0);

Львовская - 1098 (32);

Закарпатская - 911 (10);

Днепропетровская - 843 (0);

Харьковская - 816 (27);

Одесская - 784 (20);

Винницкая - 751 (18);

Волынская - 635 (10);

Житомирская - 573 (9);

Кировоградская - 445 (0);

Запорожская - 385 (3);

Черкасская - 376 (4);

Полтавская - 264 (0);

Хмельницкая - 267 (0);

Николаевская - 263 (1);

Херсонская - 168 (0);

Сумская - 164 (1);

Донецкая - 131 (0);

Черниговская - 110 (2);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.

Сегодня сообщалось, что в Виннице заполнено отделение горбольницы для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест.

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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздарава