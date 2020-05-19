Коронавирус в Украине. В восьми областях нет новых заболевших за сутки - карта

За прошедшие сутки ни одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 не выявили сразу в восьми областях Украины, говорится в данных Центра общественного здоровья Минздрава.
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Наибольшее число заболевших за 18 мая зарегистрировали в Черновицкой (48), Львовской (32) и Харьковской (27) областях. В Киеве - 38 новых больных СOVID-19.
В Днепропетровской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой и Луганской за сутки не зарегистрировали ни одного заболевшего.
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С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов с СOVID-19 зарегистрировано в пяти областях.
Данные по областям:
Черновицкая - 2742 заболевших (48 за сутки);
Киев - 2359 (38);
Киевская - 1245 (21);
Ивано-Франковская - 1235 (14);
Ровенская - 1188 (21);
Тернопольская - 1081 (0);
Львовская - 1098 (32);
Закарпатская - 911 (10);
Днепропетровская - 843 (0);
Харьковская - 816 (27);
Одесская - 784 (20);
Винницкая - 751 (18);
Волынская - 635 (10);
Житомирская - 573 (9);
Кировоградская - 445 (0);
Запорожская - 385 (3);
Черкасская - 376 (4);
Полтавская - 264 (0);
Хмельницкая - 267 (0);
Николаевская - 263 (1);
Херсонская - 168 (0);
Сумская - 164 (1);
Донецкая - 131 (0);
Черниговская - 110 (2);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На 08:40 19 мая в Украине коронавирус подтвержден у 18 876 человек, 548 человек умерли, 5632 пациента выздоровели.
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Инфографика - Центр общественного здоровья Минздарава