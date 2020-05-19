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Коронавирус. В городской больнице Винницы не осталось свободных мест

Коронавирус. В городской больнице Винницы не осталось свободных мест - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
19.05.2020, 08:44

По данным на утро 18 мая, в области - 733 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них заболел 51 ребенок

В Виннице отделение городской больницы №1 для больных COVID-19 уже заполнено, а в центральной районной больнице осталось 50 мест. Об этом сообщил на брифинге  глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.

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"Городская клиническая больница №1 Винницы заполнена полностью, центральная районная больница сейчас заполняется, областная детская больница теперь имеет свободные мощности. Мы начинаем направлять наших пациентов из COVID в Калиновскую центральную районную больницу, которая позволит нам сохранить необходимые резервы по каждому учреждению из тех, которые определены первыми", - отметил глава Винницкой ОГА.

По состоянию на 18 мая, в области процент занятых коек в опорных больницах больными COVID-19 составляет 30,7% от общей мощности. Больше всего пациентов в Винницкой ГКБ №1, где находятся 60 пациентов, хотя рассчитана на 59 коек.

В области утром 18 мая было 733 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них заболел 51 ребенок. На стационарном лечении находятся 104 пациентов, на амбулаторном - 232 человек, выздоровели уже 386 пациентов, из них 26 ребенок и 131 медработник. Всего умерли 11 человек.

  • 18 мая сообщалось, что больницы Черновцов "переполнены" из-за наплыва пациентов с коронавирусной болезнью СOVID-19, медики сталкиваются с поломками оборудования и недостатком средств защиты.

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Арина Толина
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