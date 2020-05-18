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Карантин. Массовые мероприятия разрешат проводить одними из последних - Минздрав

Карантин. Массовые мероприятия разрешат проводить одними из последних - Минздрав - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
18.05.2020, 12:06

Главный санврач Виктор Ляшко назвал условия снятия ограничений на проведение массовых мероприятий

Министерство здравоохранения будет предлагать снимать ограничения на проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку массовые мероприятия - это массовое скопление людей и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации", - отметил Ляшко.

Он не сказал, будет ли разрешение на проведение массовых мероприятий одновременно для всех областей, уточнив, что смягчение рассматривается только в тех областях, которые будут отвечать эпидемиологическим показателям.

Главный санврач уточнил, что среди таких показателей рассматривается: заболеваемость на 100 000 населения за последние 7 дней, загруженность койко-фонда в той или иной области, количество тестирований за последние семь дней.

"Возможно еще будет рассматриваться коэффициент прироста - динамика роста или стабилизации количества новых случаев коронавирусной болезни", - сообщил Ляшко.

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Арина Толина
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Виктор Ляшко карантин коронавирус массовые мероприятия
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