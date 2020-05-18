Карантин. Массовые мероприятия разрешат проводить одними из последних - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Министерство здравоохранения будет предлагать снимать ограничения на проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку массовые мероприятия - это массовое скопление людей и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации", - отметил Ляшко.

Он не сказал, будет ли разрешение на проведение массовых мероприятий одновременно для всех областей, уточнив, что смягчение рассматривается только в тех областях, которые будут отвечать эпидемиологическим показателям.

Главный санврач уточнил, что среди таких показателей рассматривается: заболеваемость на 100 000 населения за последние 7 дней, загруженность койко-фонда в той или иной области, количество тестирований за последние семь дней.

"Возможно еще будет рассматриваться коэффициент прироста - динамика роста или стабилизации количества новых случаев коронавирусной болезни", - сообщил Ляшко.

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