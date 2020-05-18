"Не в силах спасти жизнь". Как борются с СOVID-19 медики Черновцов – репортаж AP

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Больницы Черновцов "переполнены" из-за наплыва пациентов с коронавирусной болезнью СOVID-19, медики сталкиваются с поломками оборудования и недостатком средств защиты. Об этом рассказывается в репортаже Associated Press из областной больницы.

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Журналисты отмечают, что больница "старая, построена еще во времена, когда Буковина была частью Австро-Венгерской империи", в ней нет центральной системы снабжения кислородом - в отличие от современных клиник. Медикам приходится наполнять кислородные подушки в одной комнате и разносить по палатам пациентов.

"Пациент умолял: "Воздух, воздух, дай мне воздух!" Ты просто продолжаешь сжимать подушку, не в силах спасти жизнь. Это самое болезненное, ведь обеспечение централизованного снабжения кислородом обходится очень дешево", - говорит врач Ольга Кобевко.

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По словам журналистов, критически больные перемещаются в отдельное здание, в котором есть несколько аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ), но оно также заполнено сверх возможностей и не всегда может принять новых пациентов, даже тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Пока бригады скорой не привезут новых пациентов, медики отдыхают и спят на матрасах посреди больничной кухни.

Врач скорой помощи Светлана Падынич сетует, что им не хватает персонала, поскольку коллеги заражаются, а на прошлой неделе один из них умер. Она также отмечает нехватку средств защиты, большую часть которых поставляют волонтеры.

"Я понимаю, что рискую, но кому-то нужно работать. Я переживаю из-за своей безопасности. Я боюсь заболеть, но еще больше боюсь заразить мою семью COVID-19", - отмечает она.

Медики также опасаются, что, если карантинные ограничения будут снимать слишком быстро, то система здравоохранения может не выдержать.

"Если мы прекратим карантин и оставим систему здравоохранения в том же состоянии, это приведет к катастрофе", - сказала Кобевко.

городских больницах Черновцов заканчиваются места, в ыделенные для пациентов с коронавирусной болезнью COVID -19. 5 мая глава Черновицкой ОГА сообщил , что в

На утро 18 мая в суточные показатели заболевших в области сократились почти в три раза: с 47 выявленных больных за 16 мая до 19 новых случаев за 17 число. Черновицкой области зафиксировано 2694 больных с коронавирусом. В то же время

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