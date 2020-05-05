В больницах Черновцов заканчиваются места для больных COVID-19 – глава ОГА

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В городских больницах Черновцов заканчиваются места, выделенные для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом написал в Facebook глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук.

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По его словам, если места закончатся, то ОГА готова предоставить для больных областные медучреждения, в частности госпиталь ветеранов войны. Если же количество больных продолжит увеличиваться, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.

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Осачук подчеркнул, что, несмотря на анонсированные Кабмином ослабления карантина с 11 мая, в области будет действовать адаптивный карантин – ограничения будут оставаться в силе дольше.

"До 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - написал он.

По состоянию на 4 мая в Черновицкой области зафиксировали 1948 заражений коронавирусом (61 – за последние сутки).

Вчера Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, однако некоторые ослабления вступят в силу 11 мая.

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Президент Владимир Зеленский заявил , что в случае преждевременной отмены карантина до конца года от коронавируса в Украине могут умереть 120 000 человек.

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