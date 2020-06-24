За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 99 человек: карта по районам

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

В Киеве за сутки выявлено 99 новых случаев COVID-19, днем ранее - 61. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4528 заболевших коронавирусом. Умерших за прошедшие сутки нет, с начала эпидемии в Киеве 101 летальный случай. Выздоровело за сутки 25 человек, всего - 1440.

Среди новых заболевших - пять медиков. 14 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших за сутки - в Деснянском районе, 21 человек, и в Оболонском - 18.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский - 543 (21);

Оболонский - 401 (18);

Печерский - 533 (9);

Шевченковский - 359 (9);

Святошинский - 389 (9);

Днепровский - 462 (8);

Голосеевский - 345 (8);

Дарницкий - 757 (7);

Соломенский - 422 (6);

Подольский - 317 (4).

17 июня адаптивный карантин был продлен до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения, если ситуация ухудшится.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек.

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