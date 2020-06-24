За сутки в Киеве коронавирус подтвержден у 99 человек: карта по районам

В Киеве за сутки выявлено 99 новых случаев COVID-19, днем ранее - 61. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировано 4528 заболевших коронавирусом. Умерших за прошедшие сутки нет, с начала эпидемии в Киеве 101 летальный случай. Выздоровело за сутки 25 человек, всего - 1440.
Среди новых заболевших - пять медиков. 14 человек госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших за сутки - в Деснянском районе, 21 человек, и в Оболонском - 18.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский - 543 (21);
Оболонский - 401 (18);
Печерский - 533 (9);
Шевченковский - 359 (9);
Святошинский - 389 (9);
Днепровский - 462 (8);
Голосеевский - 345 (8);
Дарницкий - 757 (7);
Соломенский - 422 (6);
Подольский - 317 (4).
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