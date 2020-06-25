Коронавирус. Зеленский не исключает пика эпидемии посреди лета

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Если сейчас не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, то Украина может выйти на пик эпидемии посреди лета. Об этом заявил на селекторном совещании президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - отметил он.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал на совещании, что при соблюдении ограничений значительный рост заболеваемости невозможен, добавив, что в некоторых странах ослабили карантин даже сильнее, чем в Украине. Новую вспышку COVID-19 в Украине он связывает с нарушениями противоэпидемических требований.

на 400% За два месяца в Украине почти увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость.

Степанов связывает вспышку с нарушениями правил адаптивного карантина сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19.

Вчера во Львове и Киеве, которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.

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