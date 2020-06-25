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Коронавирус. Зеленский не исключает пика эпидемии посреди лета

Коронавирус. Зеленский не исключает пика эпидемии посреди лета - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
25.06.2020, 15:05

Президент Зеленский сообщил, что в части регионов уже заполнена половина коек для больных COVID-19 - и распространение коронавируса надо остановить

Если сейчас не удастся остановить рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, то Украина может выйти на пик эпидемии посреди лета. Об этом заявил на селекторном совещании президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", - отметил он.

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Министр здравоохранения Максим Степанов отмечал на совещании, что при соблюдении ограничений значительный рост заболеваемости невозможен, добавив, что в некоторых странах ослабили карантин даже сильнее, чем в Украине. Новую вспышку COVID-19 в Украине он связывает с нарушениями противоэпидемических требований.  

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость.
  • Степанов связывает вспышку с нарушениями правил адаптивного карантина и сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19.
  • Вчера во Львове и Киеве, которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Украина коронавирус пик COVID-19
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