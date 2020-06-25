COVID-19. Шмыгаль связал ухудшение ситуации с осблаблением карантина в регионах

В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 не только из-за нарушений карантина людьми, но и из-за отмены части ограничений местными властями. Об этом сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая заседание Кабмина.
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"Ситуация значительно ухудшается. Украинские медики и эпидемиологи говорят нам об одной главной причине - люди перестали придерживаться ограничений, а местная власть, чтобы не потерять политические баллы, продолжает ослаблять ограничения, которые оставались на местном уровне", - отметил он.
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По его словам, в других странах при соблюдении такой модели карантина, как в Украине, заболеваемость не растет, а держится на умеренном уровне.
"Поэтому сегодня если мы хотим уберечь экономику страны от провала и не закрывать страну и не делать полную остановку и не вводить карантин, как в марте, есть единственный путь - всем вместе соблюдать ограничения адаптивной модели: маски, дезинфекция, социальная дистанция", - напомнил он.
Премьер сказал, что власть продолжит наказывать за нарушения карантина.
В частности, в Министерстве внутренних дел отмечают, что число штрафов для нарушивших карантин заведений увеличилось в три раза за последние дни, передает пресс-служба президента. Общая сумма штрафов за время эпидемии превысила пять миллионов гривень, а больше всего проблем в МВД видят в нарушениях в общественном транспорте.
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