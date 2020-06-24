Глава Львовской обладминистрации возмущен из-за ослабления карантина во Львове

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий (Фото: Facebook Козицкого)

Решение Львовской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ослаблении карантинных ограничений в городе не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Козицкий подчеркнул, что показатели заболеваемости Львова "держат в заложниках всю область и именно из-за города Львова областная комиссия ТЭБ и ЧС не может снять карантин для всей Львовщины".

"Бизнес "страдает" не только во Львове, но и во всей области!" – написал глава ОГА.

Он привел статистику за последние 5 дней – 613 новых случаев заболевания во Львовской области, из них 335 – во Львове.

"Как видим, динамика заболеваемости не идет на спад. Поэтому, когда снова будет поднят шум, почему не снимают карантина, то власть Львова снова станет кивать в сторону облгосадминистрации? Мол, а мы тут ни при чем, это их полномочия. Более того, кто возьмет ответственность на себя после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Опять все камни полетят в сторону Львовской ОГА?", – написал Козицкий.

Ранее сегодня во Львове разрешили работу заведений общепита в помещении (до 10 клиентов) и спортзалов (до 10 посетителей). Мэр Андрей Садовый заявил, что такие ослабления – вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек.

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