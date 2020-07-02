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"Вакцинируйтесь!" Ляшко призвал украинцев не допустить вспышек опасных болезней

"Вакцинируйтесь!" Ляшко призвал украинцев не допустить вспышек опасных болезней - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава/Facebook)
02.07.2020, 10:08

"Вакцинируйтесь! Защищайте себя, защищайте детей", - призвал заместитель главы Министерства здравоохранения

Чтобы не получить вспышки опасных болезней, еще и во время беспрецедентной пандемии коронавируса, нужно не забывать планово вакцинироваться от них, а когда появится препарат против SARS-CoV-2, привиться и от нового патогена. К этому призвал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Хочу всех призвать: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. Пока что разные разработчики подходят к III фазе клинических исследований", - сообщил замглавы Минздрава.

При этом, по словам Ляшко, нельзя забыть и о тех опасных заболеваниях, которые во многом победили (некоторые полностью, другие частично) за счет вакцинации. "Нельзя допустить вспышек таких инфекций, особенно во время эпидемии коронавируса", - подчеркнул он.

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Топ-чиновник здравоохранения напомнил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка. Кроме того, есть вакцинная защита против 10 инфекционных болезней: гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
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  • Уже около 20 вакцин проверяются на людях: препараты ModernaCanSinoInovio и кандидат из Оксфорда считаются пока самыми перспективными.
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Евгений Пилипенко
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