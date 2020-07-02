"Вакцинируйтесь!" Ляшко призвал украинцев не допустить вспышек опасных болезней

Чтобы не получить вспышки опасных болезней, еще и во время беспрецедентной пандемии коронавируса, нужно не забывать планово вакцинироваться от них, а когда появится препарат против SARS-CoV-2, привиться и от нового патогена. К этому призвал на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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"Хочу всех призвать: вакцинируйтесь! Сейчас идут активные разработки вакцины против коронавирусной болезни. Пока что разные разработчики подходят к III фазе клинических исследований", - сообщил замглавы Минздрава.
При этом, по словам Ляшко, нельзя забыть и о тех опасных заболеваниях, которые во многом победили (некоторые полностью, другие частично) за счет вакцинации. "Нельзя допустить вспышек таких инфекций, особенно во время эпидемии коронавируса", - подчеркнул он.
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Топ-чиновник здравоохранения напомнил, что взрослым каждые 10 лет нужна прививка от дифтерии и столбняка. Кроме того, есть вакцинная защита против 10 инфекционных болезней: гепатит Б, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и гемофильная инфекция.
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