Ляшко рассказал, как будут работать школы в карантинных зонах - видео

В регионах "красной" зоны школьники будут учиться дистанционно

В новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски, в школах "оранжевой" зоны преподаватели должны носить защитный экран для лица. А обучение в школах, которые находятся в "красной" зоне, будет проходить в онлайн-режиме. Об этом во время Августовской конференции 2020: "Образование в условиях пандемии" сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ученики и учителя в учебное заведение заходят обязательно в маске, которая покрывает рот и нос обязательно. В классе разрешается быть без масок. Относительно сегодняшних рекомендаций: учителя должны быть в масках и в течение урока, но мы изменим норму. Учителям будет разрешено выкладывать без маски на лице. В то же время в "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям одевать защитный прозрачный щиток, который позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", - отметил Ляшко.

Читайте также: Минобразования хочет усилить влияние аттестата на поступление в университеты

На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности, сказал Ляшко. "Мы понимаем, если некоторые школы окажутся в "красной" зоне, то онлайн обучение будет введено именно на тот период, пока регион будет находиться в "красной" зоне", - сообщил главный санитарный врач.

Он также отметил, что на следующей неделе планируется глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, к которым привлекаются министерства здравоохранения. Там также будут рассматриваться вопросы подготовки к новому учебному году в условиях пандемии и нужно ли тестировать учителей, учеников.

"Именно по результатам этой глобальной конференции мы оценим целесообразность пересмотра наших рекомендаций", - сказал Ляшко.

министр здравоохранения Максим Степанов большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября. 29 июля заявил , что в

ри температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года. 15 июля Степанов заявлял , что п

В первые месяцы в школах будет "корректирующее обучение".

Читайте также: COVID-19 и учеба. Как безопасно вернуть детей 1 сентября в школы: рекомендации медиков и расчеты МОЗ

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.