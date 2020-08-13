В первые месяцы в школах будет "корректирующее обучение" - Минобразования

В Минобразования объяснили, что "корректирующее обучение" проведут для проверки полученных знаний при дистанционном обучении

Знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении во время коронавирусного карантина, будут проверяться в первые месяцы нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

"Именно в первые месяцы 2020 – 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материал, который пришелся на карантин", – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобразования, в тех населенных пунктах, которые будут отнесены к "красной" зоне и где нет скоростного интернета, ученики смогут обучаться с помощью уроков Всеукраинской школы онлайн по телевизору.

министр здравоохранения Максим Степанов большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября. 29 июля заявил , что в

ри температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года. 15 июля Степанов заявлял , что п

Читайте также: COVID-19 и учеба. Как безопасно вернуть детей 1 сентября в школы: рекомендации медиков и расчеты МОЗ

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.