UA

В первые месяцы в школах будет "корректирующее обучение" - Минобразования

13.08.2020, 10:54
В первые месяцы в школах будет
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Минобразования объяснили, что "корректирующее обучение" проведут для проверки полученных знаний при дистанционном обучении

Знания, которые дети усваивали при дистанционном обучении во время коронавирусного карантина, будут проверяться в первые месяцы нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, передает РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проверка будет происходить благодаря "корректирующему обучению".

"Именно в первые месяцы 2020 – 2021 учебного года в школах будет организовано так называемое "корректирующее обучение", во время которого учителя смогут выяснить освоение учениками того материал, который пришелся на карантин", – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобразования, в тех населенных пунктах, которые будут отнесены к "красной" зоне и где нет скоростного интернета, ученики смогут обучаться с помощью уроков Всеукраинской школы онлайн по телевизору.

  • 29 июля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября.
  • 15 июля Степанов заявлял, что при температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года.

Читайте также: COVID-19 и учеба. Как безопасно вернуть детей 1 сентября в школы: рекомендации медиков и расчеты МОЗ

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
минобразования школы 1 сентября максим степанов COVID -19 адаптивный карантин корректирующее обучение

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 