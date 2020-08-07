В Украине обновили список карантинных зон: Харьков вошел в красную - карта

Харьков вошел в красную карантинную зону из-за высокого риска заражения коронавирусом. Луцк и Тернополь ее покинули

В Украине обновили список карантинных зон, введенных из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Изменения опубликованы на интерактивной карте Центра общественного здоровья Минздрава.

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В красную зону, где из-за высокой опасности заразиться коронавирусом действуют самые жесткие ограничения, вошли Харьков и Костопольский район Ровенской области. В ней же остался Кицманский район Черновицкой области.

Луцк и Тернополь наоборот покинули красную зону. Сейчас Луцк – в оранжевой, а Тернополь вместе со всей областью – в зеленой. Киев продолжает находиться в зеленой зоне.

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В оранжевую зону также вошли Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В желтой зоне – вся Закарпатская область и вся Чреновицкая за исключением областного центра. Также в нее частично входят Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области.

Все остальные регионы находятся в зеленой зоне.

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов объяснял, что обновлять список карантинных зон будут каждую пятницу – новый ограничения должны вступать в силу в регионах с понедельника.

31 июля Украину разделили на четыре карантинные зоны, в красную, где действуют самые жесткие ограничения, попали Луцк и Тернополь.

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. 4 числа также поступили власти Львова, который в оранжевой зоне.

в Луцке и Тернополе отказались также поступили В МВД грозят ответственностью мэрам, которые не ужесточают карантин.

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Марк Сировой

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