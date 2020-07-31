Коронавирус. Украину разделили на четыре карантинные зоны – карта

Из-за негативной эпидемобстановки с коронавирусом в "красную" карантинную зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области

Украину разделили на "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую" карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации регионе с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что в каждой зоне будут разные карантинные ограничения: в "красной" – наиболее жесткие, в "зеленой" – наиболее мягкие.

Посмотреть данные по регионам можно на интерактивной карте Центра общественного здоровья Минздрава.

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Сейчас в "красную" зону вошли Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

В "оранжевую" - Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисьменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

В "желтую":

- Винница и город Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

- город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

- город Яремче, Богородчанский, Городеновский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;

- Жовковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;

- Глыбоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В "зеленую" – все остальные регионы.

Степанов объяснил, что переход в более жесткую зону будет, если пять дней подряд в регионе превышен один из эпидемических показателей Минздрава.

Немчинов отметил, что новые ограничения в зонах начнут действовать с 3 августа. Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям будет пересматривать список каждую пятницу, новые правила будут вступать в силу с понедельника.

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Марк Сировой

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