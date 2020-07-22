Продление карантина. В МОЗ назвали ограничения в четырех эпидемическим зонах

В регионах красной зоны запрещена работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Отмечается, что критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными – о них рассказал сегодня глава МОЗ Максим Степанов. В зависимости от показателей будут приниматься меры по ослаблению или усилению карантина в отдельно определенных регионах.

Ограничения:

Зеленая зона. в общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор; при проведении массовых мероприятий – не больше одного человека на пять квадратных метров; заполненность в кинотеатрах и театрах – 50%; перевозка пассажиров только на местах для сидения.

Желтая зона (+ ограничения зеленой). Запрещается: посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой). Запрещается: деятельность заведений размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнесс-центры, заведения культуры; прием новых смен в детских лагерях; ограничения для массовых мероприятий – один человек на 20 кв.м и не больше 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой). Запрещается: работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа.

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Наталия Медведева

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