В части регионов Украины карантин нужно ужесточить - ВОЗ
В ВОЗ считают, что в Ровенской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях нужно ужесточить карантин
Украина готова к ослаблению карантина на национальном уровне, однако в некоторых регионах ограничительные меры нужно ужесточить. Об этом заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью РБК-Украина.
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"Вчера смотрел на статистику, такие регионы, как Львов, Львовская область, Черновцы, Закарпатье, Ровно - они отвечают за половину всех случаев. То есть на национальном уровне мы можем ослаблять карантин, но в таких регионах эти меры должны быть усилены", - заявил Хабихт, уточнив, что "в некоторых областях" карантин должен быть жестче, чем в Киеве.
По его словам, нужно ослаблять карантин, но при этом пристально контролировать ситуацию: "Как мы видели в других странах, ситуация может выйти из-под контроля, и, возможно, придется вернутся к прежним мерам".
- 14 июля глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что карантин в Киеве будет продлен, а всего он может длиться 1,5 года.
- 15 июля Степанов рассказал о том, что карантин в Украине будет продлен до осени.
- 16 июля Зеленский заявил, что с продлением карантина спешить не нужно, поскольку все от него устали. Он подчеркнул, что сначала карантин будет продлен не дольше, чем на месяц.
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