Карантин в Украине продлят до осени – Степанов

Введенный из-за эпидемии коронавируса карантин продлят как минимум на месяц, но в него могут внести изменения, отмечает глава Минздрава Степанов

Адаптивный карантин в Украине будет продлен как минимум на месяц, так как ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 не позволяет отменить ограничения. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

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"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - сказал он.

Глава Минздрава также добавил, что в ведомстве предложат внести изменения в правила карантина.

Вчера в Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что в столице карантин будет продлен - и при нынешней динамике заболеваемости он может продлиться 1,5 года.

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Марк Сировой

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