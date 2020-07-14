Коронавирус. ВОЗ просит не ждать "прежней нормальной" жизни

В ВОЗ говорят, что ситуация с коронавирусом ухудшается, а потому в обозримом будущем возврата к прежней жизни не будет

Возврата к "прежней нормальной" жизни в обозримом будущем не будет в связи с ухудшающейся ситуацией с новым коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

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По его словам, "слишком много стран движутся в неправильном направлении": "Вирус остается врагом номер один, но действия многих правительств и людей не отражают этого".

Гебреисус напомнил, что ситуация будет становиться "все хуже и хуже", если люди не будут соблюдать основные меры безопасности.

"В обозримом будущем возврата к прежней нормальной жизни не будет", - заявил он. Также глава ВОЗ уточнил, что эпицентром коронавируса сейчас является Северная и Южная Америка, где зарегистрированы более 50% всех случаев заражения COVID-19.

Вчера сообщалось , что длительного иммунитета у людей, которые переболели COVID-19, нет. Они теряют антитела.

Владислав Сердюк

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