Карантин в Киеве продлят, он может длиться 1,5 года – Госпродпотребслужба

Показатели заболеваемости COVID-19 в Киеве остаются на высоком уровне, отмечает глава столичной Госпродпотребслужбы

Адаптивный карантин в Киеве будет продлен, при нынешних показателях заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 он может продлиться еще 1,5 года. Об этом в комментарии Сегодня рассказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

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"Ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", - сказал он.

По словам чиновника, бизнес продолжит работать в карантин, однако необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. Также необходимо усилить контроль за группой риска и продлить масочный режим. Горожане же должны соблюдать дистанцию и регулярно мыть руки.

За 13 июля в Киеве в два раза возросла суточная заболеваемость COVID-19.

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Марк Сировой

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