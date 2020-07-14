COVID-19. В Киеве за сутки количество больных увеличилось в два раза: карта

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Дарницком районе – 31

За минувшие сутки в Киеве COVID-19 заболели 112 человек (сутками ранее - 56). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, среди заболевших: 50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, 56 мужчин от 22 до 84 лет, четыре девочки от 4 до 15 лет и два мальчика - 12 и 16 лет.

Заболели, в том числе и восемь медиков.

Один больной умер, с начала пандемии зафиксировали 125 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 6350 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали девять больных, другие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 15 человек, всего - 2124 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Дарницком районе – 31, в Деснянском – 21, в Днепровском - 14 случаев.

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Украине выявили 638 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (612 днем ранее). 14 июля сообщалось , что в

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Арина Толина

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