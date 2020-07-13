Коронавирус. В Киеве продолжает снижаться число заболевших за сутки – карта
В Киеве суточная заболеваемость коронавирусной болезнью падает третий день подряд. Новых заболевших COVID-19 почти поровну с числом выздоровевших
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 56 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил на брифинге мэр Виталий Кличко. Суточная заболеваемость в городе снижается третий день подряд.
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За 12 июля госпитализировали девять заболевших. В этот день в столице не умер ни один больной COVID-19. Выздоровел 51 человек.
Всего с начала эпидемии в Киеве зафиксировали 6238 заболевших: 2109 человек выздоровели, 124 - умерли. Сейчас в активной фазе болезни находятся 4005 пациентов.
Динамика эпидемии коронавируса в районах Киева:
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- Дарницкий – 1017 заболевших (+6 за сутки);
- Деснянский – 737 (+5);
- Днепровский – 735 (+7);
- Печерский – 644 (+5);
- Соломянский – 572 (+3);
- Оболонский – 546 (+2);
- Святошинский – 543 (+13);
- Шевченковский – 529 (+11);
- Голосеевский – 486 (+1);
- Подольский – 429 (+3).
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 612 новых заболевших (678 днем ранее), умерли 15 пациентов (11), выздоровели - 385 (457). Всего за время эпидемии в стране заразились коронавирусом 54 133 человека. Умерли 1398 больных COVID-19. Выздоровели 26 503 пациентов.
- Вчера сообщалось, что в общежитии одного из университетов Киева произошла вспышка коронавируса. Неизвестно, где находятся трое заболевших и шестеро контактных лиц.
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