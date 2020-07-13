Коронавирус. В пяти областях нет новых заболевших: данные по регионам

В Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Хмельницкой и Херсонской областях не выявили новых заболевших за прошедшие сутки

Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Хмельницкой и Херсонской областях

Динамика коронавируса по областям:

Львовская область – 7107 заболевших (104 за сутки);

Киев - 6238 (56);

Черновицкая - 5161 (21);

Ровенская - 4697 (99);

Закарпатская - 3988 (79);

Киевская - 3068 (42);

Волынская - 3071 (29);

Ивано-Франковская - 3071 (42);

Харьковская - 2677 (28);

Тернопольская - 2260 (29);

Винницкая - 2122 (25);

Одесская - 2208 (34);

Житомирская - 1542 (10);

Днепропетровская - 1144 (0);

Хмельницкая - 908 (0);

Донецкая - 759 (0);

Черкасская - 754 (6);

Кировоградская - 674 (1);

Запорожская - 622 (1);

Черниговская - 608 (1);

Николаевская - 482 (1);

Сумская - 341 (1);

Полтавская - 334 (3);

Херсонская - 204 (0);

Луганская - 93 (0).

Вчера сообщалось, что в общежитии одного из университетов Киева произошла вспышка коронавируса. Неизвестно, где находятся трое заболевших и шестеро контактных лиц.

Читайте также: Коронавирус. ВОЗ зафиксировала рекордную суточную заболеваемость – график

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.