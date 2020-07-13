Коронавирус. В пяти областях нет новых заболевших: данные по регионам
В Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Хмельницкой и Херсонской областях не выявили новых заболевших за прошедшие сутки
Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях. Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Хмельницкой и Херсонской областях
Динамика коронавируса по областям:
Львовская область – 7107 заболевших (104 за сутки);
Киев - 6238 (56);
Черновицкая - 5161 (21);
Ровенская - 4697 (99);
Закарпатская - 3988 (79);
Киевская - 3068 (42);
Волынская - 3071 (29);
Ивано-Франковская - 3071 (42);
Харьковская - 2677 (28);
Тернопольская - 2260 (29);
Винницкая - 2122 (25);
Одесская - 2208 (34);
Житомирская - 1542 (10);
Днепропетровская - 1144 (0);
Хмельницкая - 908 (0);
Донецкая - 759 (0);
Черкасская - 754 (6);
Кировоградская - 674 (1);
Запорожская - 622 (1);
Черниговская - 608 (1);
Николаевская - 482 (1);
Сумская - 341 (1);
Полтавская - 334 (3);
Херсонская - 204 (0);
Луганская - 93 (0).
- Вчера сообщалось, что в общежитии одного из университетов Киева произошла вспышка коронавируса. Неизвестно, где находятся трое заболевших и шестеро контактных лиц.
Читайте также: Коронавирус. ВОЗ зафиксировала рекордную суточную заболеваемость – график
Комментарии