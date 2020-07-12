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В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии университета

12.07.2020, 17:27
В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии университета - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вспышка COVID-19 произошла в общежитии университета технологий и дизайна в Киеве. Неизвестно, где находятся трое заболевших коронавирусом

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает главное столичное управление Госпродпотребслужбы в Facebook.

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Патоген выявили у пяти иностранных студентов: двое находятся в больнице, местонахождение еще троих – неизвестно.

Также выявлено 13 контактных лиц. Для контроля за самоизоляцией и решения, как им действовать дальше, они должны прибыть в медучреждение. Неизвестно, где находятся шестеро из них.

Сейчас в общежитии проводят противоэпидемические мероприятия, вход для посторонних ограничен.

  • Всего в Киеве зафиксировано 6182 случая заболевших COVID-19. Коронавирус унес жизни 124 человек, 2058 киевлян выздоровели.
  • Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом  заразились 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших - 26 118.

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Марк Сировой
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