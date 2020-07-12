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Коронавирус. В Киеве снизилось количество заболевших за сутки: данные по районам

12.07.2020, 11:30
Коронавирус. В Киеве снизилось количество заболевших за сутки: данные по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: dreamstime.com)

Больше всего случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском, Соломенском и Святошинском районах

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 67 новых случаев коронавируса. В частности, заболели двое медиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.  

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Среди новых заболевших 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет, три девочки в возрасте три, семь и 13 лет и два мальчика – 12 и 14 лет. 11 пациентов госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Днепровском (14 выявленных), Соломенском (13) и Святошинском (9) районах.

Всего в столице уже 6182 случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 124 человек, 2058 киевлян выздоровели.

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Владислав Сердюк
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