Коронавирус. В Украине продолжает снижаться количество заболевших за сутки

По данным Минздрава, за последние сутки выявили 678 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели человек 678 человек (сутками ранее - 800), 11 умерли (днем ранее - 27), выздоровели - 457 (861). Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших - 26 118.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля Мельбурн, второй по величине город Австралии, закрыли на жесткий карантин

В тот же день в Белграде, столице Сербии, люди атаковали парламент после решения об ужесточении карантина: фото.

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Владислав Сердюк

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