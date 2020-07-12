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Коронавирус. В Украине продолжает снижаться количество заболевших за сутки

12.07.2020, 09:06
Коронавирус. В Украине продолжает снижаться количество заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

По данным Минздрава, за последние сутки выявили 678 новых заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели человек 678 человек (сутками ранее - 800), 11 умерли (днем ранее - 27), выздоровели - 457 (861). Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

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Всего с начала эпидемии в Украине заразились коронавирусом 53 521 человек, зафиксировано 1383 летальных случаев, выздоровевших - 26 118.

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Владислав Сердюк
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