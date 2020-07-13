Коронавирус. В Украине третий день подряд снижается суточная заболеваемость

В Украине выявили 54 133 заболевших за все время эпидемии коронавируса. За сутки прибавилось 612 новых пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 612 новых заболевших (678 днем ранее) коронавирусной болезнью COVID-19. Суточная заболеваемость снижается третий день подряд, говорится в данных Совета национальной безопасности и обороны и Центра общественного здоровья Минздрава.

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За сутки умерли 15 пациентов (днем ранее - 11), выздоровели - 385 (457).

Всего за время эпидемии в Украине заразились коронавирусом 54 133 человека. Умерли 1398 больных COVID-19. Выздоровели 26 503 пациентов.

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Вчера сообщалось, что в общежитии одного из университетов Киева произошла вспышка коронавируса. Неизвестно, где находятся трое заболевших и шестеро контактных лиц.

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Марк Сировой

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