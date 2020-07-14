Коронавирус. В Украине не снижается суточная заболеваемость - последние данные

В Украине за время эпидемии коронавируса заболели 54 771 человек. За сутки появилось 638 новых заболевших COVID-19

В Украине выявили 638 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки (612 днем ранее). Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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За этот же период зафиксировали 14 умерших (15 днем ранее), выздоровел 651 человек (385).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 54 771 заразившихся коронавирусом, умерли 1412 больных, выздоровели 27 154 пациентов.

По словам Степанова, за сутки сделано 22 846 тестов: 9 711 из них сделаны методом ПЦР (выявляет болеющих) и 13 394 - методом ИФА (выявляет болеющих и уже переболевших). Названное министром общее число тестов не совпадает с суммарным числом ИФА и ПЦР (23 105).

Адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 июля. В регионах могут усиливать ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Вчера в Одессе ужесточили карантин , несмотря на то, что ситуация в регионе позволяет его ослабить.

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Марк Сировой

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