В Одессе усилили карантин: клубы и рестораны ночью закроют, но есть исключения

В Одессе в связи с ужесточением карантина запретят клубам, кафе и ресторанам работать ночью

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ужесточить в Одессе введенный из-за эпидемии коронавируса карантин. Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

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Теперь с 23:00 и до 07:00 будет запрещена работа ночных клубов, заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев и т.д.) и заведений культуры.

При этом новые запреты не распространяются на кинотеатры и те заведения общепита, которые работают на вынос или же занимаются адресной доставкой пищи.

В Комиссии также отметили, что необходимо усилить контроль за карантином у прибрежной зоны и в торгово-развлекательных центрах.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах могут вводить дополнительные ограничения при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Вчера Минздрав сообщал , что Одесская область готова к ослаблению карантина.

По данным Совета нацбезопасности и обороны, с начала эпидемии в Одесской области выявили 2208 заболевших COVID-19 , 30 человек умерли, 1190 выздоровели.

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Марк Сировой

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