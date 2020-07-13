К ослаблению карантина не готовы семь областей – список
Харьковская область вошла в список регионов, где нельзя ослаблять коронавирусный карантин
Коронавирусный карантин нельзя ослаблять в семи областях Украины, поскольку эпидемиологическая ситуация в них не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По сравнению со вчерашним списком, в него включили Харьковскую область, однако исключили Тернопольскую.
На 13 июля в список вошли: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.
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- 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
- Для ослабления карантина регион должен соответствовать показателям: динамики (менее 10% прироста заболевших за неделю), процента выявленных заболевших от общего числа тестов (не более 11%), охвата тестированием (минимум 24 на 100 000 населения) и загруженности больничных коек (не более 50%).
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Инфографика - пресс-служба Минздрава
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