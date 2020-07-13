К ослаблению карантина не готовы семь областей – список

Харьковская область вошла в список регионов, где нельзя ослаблять коронавирусный карантин

Коронавирусный карантин нельзя ослаблять в семи областях Украины, поскольку эпидемиологическая ситуация в них не соответствует необходимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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По сравнению со вчерашним списком, в него включили Харьковскую область, однако исключили Тернопольскую.

На 13 июля в список вошли: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

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17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

продлил дополнительные ограничения Для ослабления карантина регион должен соответствовать показателям: динамики (менее 10% прироста заболевших за неделю), процента выявленных заболевших от общего числа тестов (не более 11%), охвата тестированием (минимум 24 на 100 000 населения) и загруженности больничных коек (не более 50%).

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Инфографика - пресс-служба Минздрава

Марк Сировой

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