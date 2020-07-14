Коронавирус. В мире снизилось число заболевших за сутки – данные по странам

Коронавирусной болезнью заболели более 13,2 млн человек. Больше всего больных COVID-19 выявили в США, Бразилии, Индии, России и Перу

За прошедшие сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 195 878 человек, что почти на 2300 случаев меньше, чем было днем ранее. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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За сутки также выявлено 3371 летальный исход, выздоровели 113 919 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 13 229 695 человек: 574 981 пациент умер, а 7 691 451 инфицированных смогли одолеть недуг.

Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших COVID-19

1. США – 3 479 483 заболевших (+65 488 за сутки), 138 247 умерших (+465), 1 549 469 выздоровевших (+32 385);

2. Бразилия – 1 887 959 (+21 783), 72 921 (+770), 1 213 512 (данные не указаны);

3. Индия – 907 645 (+28 179), 23 727 (+540), 572 112 (+17 683);

4. Россия – 733 699 (+6537), 11 439 (+104), 504 021 (+2960);

5. Перу – 330 123 (+3797), 12 054 (+184), 221 008 (+3897).

Более 300 000 заражений зафиксировано в Чили и Испании. В Мексике – 299 750, в Великобритании – 290 133. Более 200 000 – в ЮАР, Италии, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, Турции и Германии.

2 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщали , что 17 вакцин против коронавируса сейчас испытывают на людях.

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Марк Сировой

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