"Будет все хуже, хуже и хуже". ВОЗ призывает к строгим мерам против коронавируса

В ВОЗ просят страны не превращать вопрос открытия школ в "политический футбол" и соблюдать меры предосторожности против коронавируса

Пандемия коронавируса усугубится, если страны не будут соблюдать строгие меры предосторожности. Об этом заявили сегодня представители Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

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"Слишком много стран движутся в неправильном направлении, вирус остается врагом номер один для общественности, – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. – Если не будут соблюдены основные принципы, единственный путь для этой пандемии – она ​​будет становиться все хуже, хуже и хуже".

По его словам, из 230 000 новых случаев COVID-19, зарегистрированных в мире 12 июля, 80% были из 10 стран, а 50% из двух стран. Хуже всего ситуация в США и Бразилии.

Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сказал, что в некоторых местах на американском континенте может потребоваться "ограниченный или географически сфокусированный карантин", который заблокирует распространение инфекции.

Он призвал страны не превращать начальное и среднее образование в "политический футбол", заявив, что школы смогут безопасно открыться только после того, как вирус будет подавлен.

За сутки, 12 июля, в мире зафиксировали по меньшей мере 230 370 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. По данным ВОЗ, это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.

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Наталия Медведева

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