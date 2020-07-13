"Будет все хуже, хуже и хуже". ВОЗ призывает к строгим мерам против коронавируса
В ВОЗ просят страны не превращать вопрос открытия школ в "политический футбол" и соблюдать меры предосторожности против коронавируса
Пандемия коронавируса усугубится, если страны не будут соблюдать строгие меры предосторожности. Об этом заявили сегодня представители Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.
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"Слишком много стран движутся в неправильном направлении, вирус остается врагом номер один для общественности, – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. – Если не будут соблюдены основные принципы, единственный путь для этой пандемии – она будет становиться все хуже, хуже и хуже".
По его словам, из 230 000 новых случаев COVID-19, зарегистрированных в мире 12 июля, 80% были из 10 стран, а 50% из двух стран. Хуже всего ситуация в США и Бразилии.
Глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан сказал, что в некоторых местах на американском континенте может потребоваться "ограниченный или географически сфокусированный карантин", который заблокирует распространение инфекции.
Он призвал страны не превращать начальное и среднее образование в "политический футбол", заявив, что школы смогут безопасно открыться только после того, как вирус будет подавлен.
- За сутки, 12 июля, в мире зафиксировали по меньшей мере 230 370 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. По данным ВОЗ, это рекордный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.
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