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ВОЗ: В мире уже 17 вакцин от коронавируса испытывают на людях

ВОЗ: В мире уже 17 вакцин от коронавируса испытывают на людях - Фото
Вакцина, прививка (фото - Bicanski, pixnio.com)
02.07.2020, 23:58

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире испытывают на людях уже 17 потенциальных вакцин против коронавируса

Сейчас в мире проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает в Twitter Всемирная организация здравоохранения.

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Отмечается, что ВОЗ заявила об оптимизме, даже если клинические исследования этих вакцин завершатся неудачно.

"У нас есть широкий конвейер с четырьмя разными типами вакцины", – сказала эксперт ВОЗ по исследованиям и разработке Ана Мария Энао-Рестрепо.

Отмечается, что сейчас наиболее перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований – это означает, что ее испытывают на большем количестве людей для выяснения ее безопасности.

Еще пять потенциальных вакцин находятся во второй фазе испытаний, когда исследования проводятся на меньшем количестве людей с конкретными заболеваниями. В первой фазе обычно вакцины тестируются на здоровых людях - для проверки безопасности.

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Наталия Медведева
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