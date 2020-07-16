Сначала продлеваем карантин на месяц, не дольше - Зеленский

Президент отметил, что все уже устали от карантина и что продлевать его нужно в зависимости от развития ситуации в стране

С продлением карантина спешить не нужно, поскольку все от него устали, заявил президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания. Он подчеркнул, что сначала карантин будет продлен не дольше, чем на месяц.

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"Не нужно спешить с продлением карантина надолго, нужно действовать по развитию ситуации", - отметил глава государства. Он признал, что все уже устали от карантина, "поэтому сначала продлеваем его на месяц, не дольше".

Министр здравоохранения Максим Степанов также рассказал, что уже разработано постановление по поводу изменений карантина. Регионы страны будут поделены на четыре зоны: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую", в каждой из которых будут действовать свои ограничения.

14 июля глава столичной Гопродпотребслужбы Олег Рубан сообщил, что карантин в Киеве будет продлен, а всего он может длиться 1,5 года.

15 июля Степанов рассказал о том, что карантин в Украине будет продлен до осени.

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Дарья Мостовая

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