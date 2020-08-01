В Тернополе и Луцке решили не усиливать карантин, несмотря на красную зону
В горсовете Тернополя считают отнесение города в красную зону необоснованным
Несмотря на то, что Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС включила Тернополь в красную зону, местные власти решили не усиливать с понедельника карантин. Об этом сообщается на сайте горсовета.
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Там отмечают, что в последние дни показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе пошли на спад и держатся на низком уровне.
По состоянию на 1 августа в Тернополе:
- среднее количество ПЦР-тестирования составляет 78,1 (должно быть не менее 24)
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (норма - 11);
- показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (норма - 10).
Также в горсовете отметили, что красный уровень устанавливается в случае загруженности больниц более чем 75%, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89%.
Поэтому мэр Тернополя Сергей Надал созывает на понедельник внеочередную сессию горсовета, во время которой депутаты дадут "оценку законности данного постановления об отнесении Тернополя в "красную" зону".
Отказываются вводить ограничения и в Луцке, который тоже оказался в красной зоне.
Исполняющий обязанности городского головы Игорь Полищук написал в Facebook, что "истинные мотивы такого решения (включить Луцк в красную зону, - ред.) непонятны, ведь в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось".
"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытию любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - написал Полищук.
- 22 июля в Украине продлили адаптивный карантин до осени. Его новшеством стало разделение страны на зоны в зависимости от эпидемической ситуации, в "красную" зону вошли Луцк, Тернополь, Кицманский район Черновицкой области. Данные будут пересматриваться каждые пять дней.
- Луцкий городской совет не согласен с тем, что городу присвоен "красный" уровень эпидемической опасности, и не намерен вводить соответсвующие ограничения.
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