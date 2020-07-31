Луцк не согласен, что он в "красной" зоне, и не хочет вводить ограничения

В горсовете утверждают, что в последнее время по статистике заболеваемости COVID-19 в Луцке ничего не изменилось

Луцкий городской совет не согласен с тем, что городу присвоен "красный" уровень эпидемической опасности, поэтому не будет вводить соответсвующие ограничения. Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Луцка Игорь Полищук.

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"Государственной комиссией ТЭБ и ЧС ... без каких-либо особых причин отнесен наш город Луцк с 3 августа к "красному" уровню эпидемической опасности. Истинные мотивы такого решения не понятны, потому что в последнее время по статистике заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось", - написал Полищук .

По его словам, Луцкий городской совет не будет принимать решений об остановке транспорта или введении других ограничений, предусмотренных для "красной" зоны.

"Если центральная власть хочет работать по закону - пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения", – добавил Полищук.

По состоянию на 31 июля в Волынской области подтверждено 3783 случая COVID-19, в том числе 84 летальных. Выздоровели 2758 человек.

За последние сутки на Волыни зарегистрировано 48 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Луцке - 23. За весь период наблюдения в Луцке обнаружено 903 случая COVID-19, из них 18 летальных.

22 июля в Украине продлили адаптивный карантин до осени. Его новшеством стало разделение страны на зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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Наталия Медведева

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