Степанов назвал ограничения для четырех карантинных зон, их введут с 3 августа

Переход региона в зону с более жесткими ограничениями произойдет, если пять дней подряд в нем не выполняются показатели эпидситуации

Самыми легкими карантинные ограничения будут в зеленой зоне, самыми жесткими, включая остановку работы общественного транспорта, школ и ТРЦ - в красной. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Ограничения в карантинных зонах, которые вводятся в Украине с 3 августа:

Зеленая зона. В общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор; при проведении массовых мероприятий – не больше одного человека на пять квадратных метров; заполненность в кинотеатрах и театрах – 50%; перевозка пассажиров только на местах для сидения.

Желтая зона (+ ограничения зеленой). Запрещается: посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой). Запрещается: деятельность заведений размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнесс-центры, заведения культуры; прием новых смен в детских лагерях; ограничения для массовых мероприятий – один человек на 20 кв.м и не больше 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой). Запрещается: работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Переход региона в зону с более сильными ограничениями происходит, если показатели эпидемиологической ситуации превышены пять дней подряд. Вернуться в зону с более мягкими ограничениями регион сможет, если в течение трех дней соответствует критериям, которые для этой зоны установлены.

22 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране будет продлен до 31 августа.

Сегодня Украину разделили на четыре карантинных зоны – карта.

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Денис Юдин

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