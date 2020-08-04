Коронавирус. Львов отказался вводить ограничения оранжевой зоны карантина

Мэр Львова считает, что в дополнительных ограничениях нет необходимости

Во Львове назвали "адаптацией" решения центральных властей отказ остановить работу хостелов, фитнесс-центров и других заведений, несмотря на то, что город попал в оранжевую карантинную зону. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комисси по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина. Работа большинства заведений и учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемиологических требований..." - говорится с сообщении.

В то же время, оранжевая зона, по постановлению Кабмина, подразумевает запрет на работу хостелов, ресторанов, спортзалов, фитнесс-центров и так далее.

Решение городских властей прокомментировал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый: "Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние шесть месяцев".

Сообщается, что в городе будет проведена отдельная проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных учреждений, кафе и ресторанов на соблюдение правил карантина.

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Денис Юдин

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