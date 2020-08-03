"Вы – не хозяева". Мэр Тернополя пригрозил центру из-за транспортной блокады

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области - в "красной зоне" коронавирусного карантина. Мэр Тернополя против

Тернопольский мэр Сергей Надал резко раскритиковал решение центральных властей остановить железнодорожное и автобусное сообщение с областным центром из-за повышенного уровня коронавирусного риска в городе. Обращение, записанное на ж/д вокзале города, опубликовано в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он возмутился решением центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в "красную зону".

"Пока в Киеве работают "велюровые" рестораны, в Тернополе Укрзалiзниця запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваше задание - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - говорит Надал.

В случае транспортной блокады, заявил мэр, "центральная власть настроит против себя тернопольчан, которые не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы". На сегодня, 3 августа, он созвал внеочередную сессию Тернопольского горсовета.

Читайте также: Почему у одних людей легкие симптомы COVID-19, а другие умирают

Сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что органы местной власти могут только усиливать карантин, а его ослабление - прерогатива центральной власти.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Читайте также: Украину разделили на четыре карантинные зоны – карта

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Тернополь, критика, минтранс, эпидемия, коронавирус, COVID-19, Сергей Надал, красная зона
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Вы – не хозяева". Мэр Тернополя пригрозил центру из-за транспортной блокады
"Вы – не хозяева". Мэр Тернополя пригрозил центру из-за транспортной блокады
В Мексике взяли главаря картеля "Кувалду": грабили составы с топливом – видео
В Мексике взяли главаря картеля "Кувалду": грабили составы с топливом – видео
Затонула неделю назад. Из Керченского пролива вытащили бронемашину оккупантов
Затонула неделю назад. Из Керченского пролива вытащили бронемашину оккупантов
Экономика Азотный бизнес Фирташа избежал принудительного разделения
Польша оштрафовала Газпром на 50 млн евро из-за Северного потока-2
ТЭК Польша оштрафовала Газпром на 50 млн евро из-за Северного потока-2
За июль цены на АЗС выросли на 1-2,5 грн за литр
ТЭК За июль цены на АЗС выросли на 1-2,5 грн за литр
Популярное
фото/видео
"Вы – не хозяева". Мэр Тернополя пригрозил центру из-за транспортной блокады
"Вы – не хозяева". Мэр Тернополя пригрозил центру из-за транспортной блокады
Под Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн грн – фото, видео
Под Одессой задержали рекордную партию кокаина на 200 млн грн – фото, видео 10:37
В Мексике взяли главаря картеля "Кувалду": грабили составы с топливом – видео
В Мексике взяли главаря картеля "Кувалду": грабили составы с топливом – видео 09:26
Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж
Как в SpaceX космический корабль на воду из космоса спускали – фоторепортаж 08:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 