"Вы – не хозяева". Мэр Тернополя пригрозил центру из-за транспортной блокады

Тернопольский мэр Сергей Надал резко раскритиковал решение центральных властей остановить железнодорожное и автобусное сообщение с областным центром из-за повышенного уровня коронавирусного риска в городе. Обращение, записанное на ж/д вокзале города, опубликовано в Facebook.

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Он возмутился решением центральной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций включить Тернополь в "красную зону".

"Пока в Киеве работают "велюровые" рестораны, в Тернополе Укрзалiзниця запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за тернопольчан? Ваше задание - обслуживать украинцев. Вы - слуги нашего народа. А вы подумали, что вы - хозяева?" - говорит Надал.

В случае транспортной блокады, заявил мэр, "центральная власть настроит против себя тернопольчан, которые не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы". На сегодня, 3 августа, он созвал внеочередную сессию Тернопольского горсовета.

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Сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что органы местной власти могут только усиливать карантин, а его ослабление - прерогатива центральной власти.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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