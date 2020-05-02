"Черкассы будут сопротивляться". Мэр записал обращение к Зеленскому - видео

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, что готов нести ответственность, но только после соратников президента. Видеообращение опубликовано в Facebook Бондаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера Зеленский в видеообращении передал "пламенный привет" Бондаренко "лично от президента, а также от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины" из-за того, что в исполком горсовета Черкасс ослабил карантин.

По словам мэра Черкасс, он думал, что после победы Зеленского закон будет один для всех, и сажать будут не мэров городов, а коррупционеров. "Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр", - заявил он, напомнив президенту о скандале с рестораном нардепа из Слуги народа Николая Тищенко.

Бондаренко заявил, что, "как в том фильме про Крым, Черкассы будут сопротивляться".

"Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев", - заявил мэр Черкасс и добавил, что "если будет нужно объединять Украину, мы объединим Украину".