"Черкассы будут сопротивляться". Мэр записал обращение к Зеленскому - видео

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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил Владимиру Зеленскому, что готов нести ответственность только после соратников президента

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, что готов нести ответственность, но только после соратников президента. Видеообращение опубликовано в Facebook Бондаренко.

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Вчера Зеленский в видеообращении передал "пламенный привет" Бондаренко "лично от президента, а также от Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины" из-за того, что в исполком горсовета Черкасс ослабил карантин.

По словам мэра Черкасс, он думал, что после победы Зеленского закон будет один для всех, и сажать будут не мэров городов, а коррупционеров. "Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство, я думал, что вы будете сажать своих соратников за "Велюр", - заявил он, напомнив президенту о скандале с рестораном нардепа из Слуги народа Николая Тищенко.

Бондаренко заявил, что, "как в том фильме про Крым, Черкассы будут сопротивляться".

"Мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев", - заявил мэр Черкасс и добавил, что "если будет нужно объединять Украину, мы объединим Украину".

  • С 1 мая в Черкассах был ослаблен карантин.
  • Вчера о том, что реакция на ослабление карантина в Черкассах будет жесткой, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Полиция открыла уголовное дело.
  • Бондаренко ответил министру, заявив, что полиции нужно расследовать нераскрытые дела, а не решение Черкасского исполкома по ослаблению карантина.
  • Позже Бондаренко опубликовал скриншот сообщения, в котором отправитель с именем, как у замглавы ОП Сергея Трофимова, угрожал ему. В ОП заявили, что Трофимов Бондаренко не писал, а мэр стал жертвой пранка.
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Теги: Владимир Зеленский, Черкассы, карантин, Анатолий Бондаренко
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