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"Вы заигрались". Аваков отреагировал на ослабление карантина в Черкассах

"Вы заигрались". Аваков отреагировал на ослабление карантина в Черкассах - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
01.05.2020, 12:50

Мэрия Черкасс с 1 мая разрешила работу большинства магазинов, парикмахерских, посещение парков и зеленых зон, полиция открыла уголовное дело

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на ослабление карантинных ограничений в Черкассах, предупредив, что "реагирование будет жестким". Об этом он сообщил у себя в Twitter.

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"Господин мэр Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр. Реагирование будет жестким", - подчеркнул Аваков.

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В полиции уточнили, что решение горсовет принял вчера, "выходя за рамки своих полномочий". Горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, городских парков, скверов и расположенных на их территории аттракционов.

Полиция начала уголовное производство по данному факту.

Местных жителей предупредили, что в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований полицейские будут привлекать нарушителей к админответственности по статье 44-3 КУоАП.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил также, что осуждает неоправданное смягчение карантина. Он подчеркнул, что такое решение ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, а также может привести к катастрофическим последствиям по распространению коронавируса.

  • По данным на утро 1 мая, в Черкасской области зафиксированы 296 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, девять человек умерли.

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Арина Толина
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